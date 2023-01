15 raisons de penser que votre relation amoureuse est solide comme le roc

À l’inverse, certains comportements semblent romanesques et idéalisés socialement, mais ils sont toxiques et peuvent littéralement empoisonner votre relation amoureuse .

Vous venez juste de décrocher une belle promotion et la première chose que vous voulez faire, c’est d’appeler votre partenaire. Il n’y a personne au monde à qui vous avez plus envie de parler quand quelque chose vous arrive. Et quand ça va mal, c’est avec votre partenaire plus qu’avec quiconque que vous voulez en bavarder.

Vous pouvez être honnête avec elle et vice versa sans jamais vous sentir jugé. «Personne ne veut se sentir jugé, surtout par l’être aimé, note Antonia Hall. Le jugement aboutit souvent au ressentiment et au mépris, lesquels sont difficiles à dissimuler et finissent par miner une relation amoureuse. Un couple qui célèbre véritablement les différences de l’autre, ou à tout le moins qui les accepte, établit une relation aussi saine que solide.»

ISTOCK/JACOB AMMENTORP LUND

Votre bande de copines l’adore

«Nous vivons sous l’influence de notre réseau social, et il est donc important que l’élu de votre cœur accepte vos amies pour renforcer les bases d’une relation amoureuse», dit Antonia Hall. Comment savoir si elles l’aiment vraiment? Quand vous êtes ensemble, il est aussi invité. Et comme ce ne sont pas vos amies qui sortent avec lui, «cela rend vos réunions plus faciles et plus agréables, alors que si elles ne l’aimaient pas, ce serait plutôt déplaisant et bizarre.»

Quand on demande aux femmes pourquoi elles décident de mettre fin à une relation amoureuse, on entend souvent la vingtaine de mêmes raisons. Découvrez les motifs de rupture amoureuse les plus courants chez les femmes.