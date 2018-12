Famille

14 clés pour résoudre vos conflits relationnels

Vous vivez un conflit ou malentendu avec un ami, un collègue ou votre partenaire? Découvrez les 14 meilleurs trucs pour résoudre les problèmes relationnels!

Quand la résolution des problèmes du quotidien tourne au bras de fer pour savoir qui à tort ou raison, alors régler la plus petite dispute dégénère forcément en bataille rangée. « La meilleure option, c'est ce que j'appelle la valse gagnant-gagnant, soutient la Dre Susan Heitler, auteure de Power of Two. Nous nous renvoyons l'information jusqu'au moment où tout se clarifie et où nous parvenons à un compromis qui fonctionne aussi bien pour l'un que pour l'autre.» Vous vous échappez ainsi aux retombées physiques et émotionnelles d'une vilaine dispute dont vous sortiriez peut-être avec le sentiment d'avoir intimidé ou dominé l'autre – ou d'avoir renoncé ou baissé les bras. Vous subirez moins de périodes de tensions et améliorerez votre état de santé. Les personnes qui apprennent à résoudre leurs problèmes de manière constructive ont moins de risques d'avoir des problèmes liés au stress, de la dépression aux maladies cardiovasculaires en passant par l'affaiblissement du système immunitaire. Découvrez tout d'abord une approche en trois temps pour résoudre et désamorcer les conflits. Vous retrouverez ensuite 10 autres trucs pour régler vos problèmes relationnels et en terminant, des astuces et conseils pour mieux prévenir les malentendus.

Étape nº 1 : Décrivez votre problème en mots simples et laissez l'autre s'exprimer Pour résoudre un problème, il faut d'abord commencer par présenter de façon la plus neutre et juste possible une vue d'ensemble ce de qui vous tracasse. Ne laissez pas la situation pourrir, et n'attendez pas non plus que l'autre devine ce qui ne va pas.