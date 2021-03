Problèmes de couple: 9 signaux d’alarme à reconnaître

6 / 12

Doucefleur/Shutterstock

Il ou elle vous fait toujours attendre

Vous lui donnez rendez-vous à 15h, et il se pointe 1h30 plus tard, en disant: «Salut chérie, t’es prête?» Cela se produit presque à tout coup, sans qu’il prenne la peine de vous prévenir.

Problème annoncé: cette personne ne respecte ni votre temps ni ce que vous ressentez, affirme Dana McNeil. Et vous minimisez vos propres sentiments en évitant de le confronter, et en le laissant faire dans le seul but de préserver votre couple.

Cela se répare? Peut-être, s’il s’excuse. Plutôt que de lui dire «Il faudrait que je t’offre une montre», une attitude passive-agressive qui le mettra sur la défensive, soyez directe, conseille Dana McNeil. Dites: «Je sens que tu me manques de respect quand tu me fais attendre une heure sans donner de nouvelles. J’apprécierais beaucoup que tu m’appelles au moins une demi-heure à l’avance quand tu prévois un retard, pour me donner le sentiment que tu respectes mon temps.»

Attendez alors sa réaction. S’il vous fait des excuses et s’explique («avec le confinement, je ne vois plus le temps passer»), cela pourrait aller. «S’il vous dit: “je ne vois pas pourquoi tu t’énerves? Tu as de quoi t’occuper, après tout”, il ne fait preuve d’aucune empathie, explique Dana McNeil. Si tu ignores ce que je pense et ce que je ressens, et tu dis que cela ne compte pas pour toi, ce n’est pas bon signe pour l’avenir de notre couple.»