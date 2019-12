Les 8 maladies les plus dangereuses que cache votre visage

3 / 8

Image Point Fr/Shutterstock

Quelle maladie grave peut se cacher sous une peau ou des lèvres sèches?

Si une peau sèche peut être un signe tout à fait courant et banal de déshydratation, elle peut aussi indiquer un problème plus sérieux affectant le fonctionnement des glandes sudoripares, comme l’hypothyroïdisme (caractérisé par des niveaux insuffisants d’hormones thyroïdiennes) ou encore le diabète, explique le Dr Roshini Raj, professeur adjoint de médecine de l’école de médecine de l’université de New York. D’autres symptômes de l’hypothyroïdisme: sensation d’avoir toujours froid, gain et poids et fatigue. Et pour le diabète: soif extrême, mictions fréquentes et vision brouillée.

