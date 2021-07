8 façons d’utiliser la menthe fraîche

La menthe fraîche est l’une des herbes les plus polyvalentes qui soient. On peut s’en servir pour aromatiser l’eau, rehausser le goût des salades ou de l’agneau, ou encore l’utiliser comme remède naturel contre le stress ou les maux d’estomac. Voici d’autres façons originales d’utiliser cette plante aux 1001 vertus.

Vous avez sûrement déjà ajouté de la menthe fraîche aux petits pois. Utilisez-la aussi avec des carottes, des pommes de terre, des aubergines, des haricots ou du maïs. Et pendant que vous y êtes, essayez la recette de Taboulé au persil et à la menthe fraîche . Un pur délice!

Donnez un nouveau goût aux crêpes

Essayez cette recette de crêpes aux courgettes et feta à saveur mentholée:

Broyez quelques courgettes (zucchinis), ajoutez du fromage feta écrasé, des croûtons, un œuf, des échalotes, 2 ou 3 cuillères à soupe (30 à 45 ml) de menthe hachée, du sel et du poivre. Faites-en des crêpes et saupoudrez-les de farine. Ajoutez un peu d’huile d’olive pour la cuisson et dégustez!

