«Un des premiers et des plus fréquents symptômes de la sclérose en plaques, c’est l’incapacité de rédiger des textos, de taper sur un clavier, d’utiliser une tablette ou une cellulaire, bref, de faire tout ce qui exige un contrôle moteur», explique le Dr Segil. Il ajoute que cette inaptitude est causée par une lésion que cause la sclérose à l’arrière du cerveau.

Vous êtes un jeune adulte

La sclérose en plaques est généralement diagnostiquée chez les jeunes adultes dans la vingtaine ou la trentaine. Il est bien sûr possible de la contracter avant ou après, mais l’un des aspects les plus choquants de cette maladie est qu’elle frappe des gens dans la fleur de l’âge. Il faut toutefois savoir que, plus vite elle est diagnostiquée, et plus vite on peut commencer à suivre des traitements qui vont protéger le système nerveux.

