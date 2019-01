Prévention

Des médecins partagent leurs 15 meilleurs trucs anti-cancer

Faire de l’exercice, bien manger, éviter le stress… Voici les 15 trucs tout simples qu’ont adoptés les médecins à qui nous avons parlé pour éloigner le spectre du cancer.

«Manger trop de sucre et de malbouffe entraîne une accumulation de gras dans le foie, ce qui peut endommager cet organe et accroître le risque de développer un cancer du foie. On prévoit que ce type de cancer, la stéatose hépatique non alcoolique, va devenir la principale cause de cancer du foie et que l'occurrence de ce type de cancer va exploser dans les années à venir. – Homayoon Sanati, médecin, directeur médical du Memorial Care Breast Cancer Center à l'Orange Coast Memorial Medical Center de Fountain Valley, en Californie

«Votre système immunitaire doit afficher une santé optimale s'il veut être en mesure de traquer et de détruire les cellules cancéreuses. Une vie calme renforcera votre système immunitaire. Si votre corps n'est pas submergé par les effets physiques et émotionnels des petites batailles de la vie, votre système immunitaire aura davantage d'énergie à consacrer à la protection et à la thérapie de votre corps. Une chose que je pratique et que je recommande vivement à tous mes patients, c'est de maîtriser leur niveau de stress, tout particulièrement dans les domaines qui échappent à leur contrôle. Vous trouverez toujours des raisons de vous inquiéter ou de vous emporter. Mais si votre anxiété ne parvient pas à régler la situation, alors acceptez, adaptez-vous et réglez les choses de la meilleure façon possible.» – Amy Lee, directrice adjointe de la recherche et chercheuse en recherche fondamentale en oncologie au USC's Norris Comprehensive Cancer Center