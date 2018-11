Le point sur l’obésité en 15 faits

Si vos proches prennent du poids, vous seriez plus à risque de le faire aussi. Si ce proche est votre frère, le risque serait de 40 %. Si c’est un ami, le risque est de 57 % et pour un conjoint, 37 %.

Votre réseau social a-t-il un impact sur votre tour de taille? En effet, des études tendent à prouver que l’obésité serait une maladie socialement « contagieuse » dans le sens que votre réseau social influence votre propre poids. C’est ce qu’a notamment démontré une étude recensée dans The New England Journal of Medecine.

L’obésité… et les 3 « v »!

Le vert, la variété et le vide! Plus des deux premiers et moins du troisième! Si vous êtes engagés dans une lutte contre le surpoids et l’obésité, plusieurs aliments verts seraient à privilégier. Pensez au thé vert, aux légumes crus (notamment le brocoli ou la courgette) et aux feuillus (laitue, épinards, etc.).

Toutefois, misez aussi sur la variété légumes colorés (carottes, tomates, etc.). Le bonheur avec ces légumes? Ils sont faibles en calories et riches en eau et en fibres à digestion lente et ils soutiennent votre faim.

Vous devez aussi penser à réduire les calories vides qui sont néfastes pour le maintien de votre poids comme l’alcool, les gâteaux, les aliments gras ou préparés, les grignotines, etc.

