13 / 15 ISTOCK/PATRICK HEAGNEY Vous avez des brûlures d’estomac qui ne passent pas Les problèmes gastro-intestinaux comme les brûlures et crampes d’estomac et la diarrhée sont des symptômes fréquents du lupus puisque cette maladie cause une inflammation de l’appareil digestif. Les gens qui en souffrent prennent souvent des médicaments en vente libre ou des médicaments prescrits sur ordonnance sans pour autant éprouver de soulagement.

14 / 15 ISTOCK/SNEKSY Vous faites des fausses couches à répétition Le lupus peut causer des problèmes de caillots sanguins, dit la Dre Lee, et ceci se traduit malheureusement par de fréquentes fausses couches chez les femmes. Elles tombent enceintes sans problème, mais sont incapables de mener leur grossesse à terme. Ce problème de caillots peut aussi provoquer des menstruations irrégulières et abondantes. Ce n’est pas la cause la plus commune d’infertilité chez les femmes, mais si vous n’arrivez pas à avoir de bébé et avez certains des symptômes énoncés ici, cela vaut la peine d’être testé pour le lupus. Ne dites jamais ces 9 choses à une amie qui a fait une fausse couche.