Ne commencez jamais une phrase avec l’une de ces 10 expressions

«Eh bien, en fait…»

Dites simplement non à cette phrase d’ouverture, qui vous fait avoir l’air plutôt condescendant en l’espace de seulement quelques mots. Votre interlocuteur entendra plutôt: «J’ai raison et tu as tort.».

C’est plus productif de dire: «D’après ce que je comprends» ou «À partir des informations dont je dispose», déclare Jephtha Tausig. «Cela laisse la porte ouverte à l’autre personne pour être d’accord avec vous et possiblement ajouter à vos propos.»

