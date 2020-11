Cybersécurité: 18 secrets que les pirates informatiques ne veulent pas que vous sachiez

2 / 18

Les pirates ont bien du temps devant eux

Les pirates informatiques ont des programmes qui testent systématiquement des millions de mots de passe possibles. «Les pirates dorment et vivent leur vie, alors que leur programme est en cours, testant une infinité de combinaison de mots de passe», explique Peter Fellini, ingénieur en sécurité informatique et logiciel.

Quoi faire? Utilisez une phrase secrète plutôt qu’un mot de passe. Incluez des caractères spéciaux, des chiffres et des lettres majuscules et minuscules. Un gestionnaire de mots de passe qui génère et mémorise des mots de passe aléatoires et difficiles à déchiffrer peut être votre allié.

Mais attention! Même dans ce cas, certains experts recommandent de ne pas enregistrer les mots de passe pour les comptes bancaires au cas où le gestionnaire de mots de passe serait piraté.

