Accidents mortels en auto: 10 façons d’éviter le pire

MELANIE METZ/SHUTTERSTOCK

Vous voyez approcher une tornade

Ici aussi, ce conseil s’adresse plutôt aux conducteurs voyageant aux États-Unis: une tornade approche et vous êtes au volant de votre automobile. Votre instinct vous commande peut-être de vous ranger sous un pont et d’attendre qu’elle passe, mais cette tactique vous expose aux débris volant en tous sens. Vérifiez si la circulation est fluide et, si c’est le cas, éloignez-vous de la trajectoire de la tornade en prenant la direction opposée du vortex. Si ce n’est pas possible, garez-vous et entrez dans un immeuble qui vous paraît solide. Si vous êtes en pleine campagne, sortez de la voiture et éloignez-vous autant que possible des arbres, des voitures et de toute autre structure importante. Allongez-vous face contre terre en couvrant votre tête avec vos mains.

