30 explications à des questions que vous n’avez jamais posées

Enfin une des explications à ces mystères sur lesquels vous avez déjà buté une fraction de seconde… puis qui vous sont sortis de l’esprit.

On pourrait penser que la peau absorbe plus d’eau lorsqu’on se baigne dans une piscine ou une baignoire, mais ce n’est pas le cas. Les chercheurs savent depuis les années 1930 que la peau des personnes ayant des lésions nerveuses dans les doigts ne se ratatine pas de la même façon, ce qui signifie que ce n’est pas seulement un phénomène d’osmose, d’après Scientific American.

3 / 30

Guas/Shutterstock

Comment le bleu et le rose sont-ils devenus les couleurs des garçons et des filles?

Cela semble totalement ancré dans notre culture, pourtant, selon le Smithsonian Magazine, le magazine Time publiait en 1927 un tableau montrant que quatre grands magasins suggéraient d’habiller les garçons en rose. En 1918, la publication spécialisée du Earnshaw’s Infants’ Department écrivait : « La règle généralement acceptée est le rose pour les garçons et le bleu pour les filles. La raison en est que le rose, une couleur plus franche et plus forte, convient mieux au garçon, tandis que le bleu, qui est plus délicat et subtil, est plus joli sur la fille. »

Jo B. Paoletti, historien et auteur du livre Pink and Blue : Telling the Girls from the Boys in America, a confié au Smithsonian Magazine que la désignation des couleurs était plutôt arbitraire jusque dans les années 1940, lorsque les fabricants ont tenté d’interpréter les préférences du public américain. Ils auraient tout aussi bien pu aller dans le sens inverse.

Découvrez comment les couleurs affectent votre humeur.