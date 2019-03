Le nerf trijumeau – responsable des sensations du visage – reçoit aussi des signaux de la paroi sensible des voies nasales. Chez certaines personnes, un « court-circuit » se produira, et une bouffée d’air froid va déclencher un réflexe d’éternuement.

En hiver, vous vous attendez à éternuer à cause d’un rhume ou de la grippe, mais pas à cause d’une simple bouffée d’air frisquet. Pour certaines personnes, c’est pourtant ce qui se produit.

GaudiLab/Shutterstock

Vivre des émotions fortes

Qu’il s’agisse de peur, de frustration, de tristesse ou d’excitation, les émotions fortes sont chez certains individus une autre cause insolite de l’éternuement. La peur peut provoquer la contraction de la membrane nasale, alors que d’autres émotions intenses vont au contraire la faire enfler; les deux effets peuvent provoquer un éternuement. Il est même possible que des émotions fortes se propagent entre membres d’un groupe d’amis proches, provoquant des éternuements en chaîne. Retrouvez plus de choses qui sont étonnamment contagieuses dans un groupe.