Difficulté à dormir: 10 explications médicales

MPOC

La maladie pulmonaire obstructive chronique, ou MPOC – terme générique pour décrire les maladies pulmonaires évolutives comme l’emphysème, la bronchite chronique, l’asthme réfractaire et certaines formes de bronchectasie – peut rendre plus difficile l’accès à une bonne nuit de sommeil.

«De nombreux patients atteints de MPOC souffrent également d’insomnie, d’apnée obstructive du sommeil et de dépression», explique Dr Fredric Jaffe, professeur agrégé de médecine thoracique et de chirurgie à la Lewis Katz School of Medicine de l’Université Temple. Les médicaments utilisés pour traiter la MPOC – y compris les bronchodilatateurs et les stéroïdes – peuvent causer des troubles du sommeil. Si vous ne pouvez pas dormir et que vous êtes atteint de MPOC, le Dr Jaffe suggère d’avoir une bonne routine au coucher et de minimiser les distractions dans la chambre.