15 faits inusités à découvrir sur les gauchers

Aris Suwanmalee/Shutterstock

La latéralité des gauchers

La latéralisation est la dominance d’un côté (droit ou gauche) sur l’autre. Donc, on n’est pas droitier ou gaucher que des mains. Mais avec tout notre corps! On peut, par exemple, davantage prendre appui sur la jambe de notre côté prédominant. On ferait même notre premier pas, quand on se lève, en partant par ce même pied fort. Selon la revue Psychologies, la latéralisation serait acquise entre 4 et 7 ans. Toutefois, votre cerveau fonctionne de façon symétrique: l’hémisphère cérébral prédominant chez les gauchers est le droit (et le gauche pour les droitiers!).

