25 photos qui vous donneront la chair de poule

Simon Belcher/imageBROKER/Shutterstock

Table d’autopsie

Une autopsie – cet examen post mortem visant à identifier la cause d’un décès – vient tout juste d’être terminée sur cette table, et une autre suivra. Difficile d’imaginer une fin de vie plus froide, plus clinique que celle-là.

