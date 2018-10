13 choses à éviter lors d’un orage

11 / 13

Pitroviz/Shutterstock

Laisser vos animaux de compagnie à l’extérieur

Assurez-vous que vos petites bêtes poilues soient à l’intérieur lors du passage d’un orage. Un chien attaché à un arbre court autant de risques que vous, et les niches ne sont pas plus sécuritaires. Surtout si la vôtre est faite en bois. De plus, le tonnerre peut être un facteur de stress pour votre chien. Apprenez-en plus sur les raisons imprévisibles qui pourraient rendre votre chien anxieux.

Au sec, à l’intérieur, voilà la meilleure option pour tous les membres de la famille, peu importe leur nombre de pattes.