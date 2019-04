13 affaires criminelles finalement résolues par la police scientifique

Au cours des dernières décennies, la criminalistique a fait d’énormes progrès. Ces avancées scientifiques ont permis de résoudre des affaires criminelles encore non classées par la police.

Marcio Jose Bastos Silva/Shutterstock

Le meurtre de l’étudiante de Harvard

Le 7 janvier 1969, l’étudiante Jane Britton, 23 ans, ne s’est pas présentée à un examen. Lorsque son petit ami s’est rendu chez elle pour la chercher, il a découvert son corps sans vie. Elle avait été tuée d’un coup porté à la tête à l’aide d’un objet contondant.

La culpabilité du petit ami a été écartée, tout comme celle de tous ceux qui connaissaient Jane. Le meurtre est ainsi resté sans coupable pendant des années, même après l’arrivée des tests ADN, en 1985. Mais les enquêteurs avaient préservé les indices recueillis sur les lieux du crime et une percée majeure a été réalisée en 2018.

On a en effet découvert que l’ADN du meurtrier de Jane correspondait à celui d’un tueur et d’un violeur en série, condamné en 1973 pour une autre affaire, et mort en 2001. Ce mystère a finalement été résolu, grâce aux progrès de la médecine légale.

