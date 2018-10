8 mystérieuses histoires de vaisseaux fantômes

Ces vaisseaux fantômes ne sont pas tous hantés par le spectre de marins disparus, mais ils n’en restent pas moins tous aussi mystérieux, avec leurs équipages qui semblent s’être volatilisés.

La mère de tous les vaisseaux fantômes

Le 7 novembre 1872, un capitaine, son épouse, sa fille de deux ans et 7 membres d’équipage quittent le port de New York pour l’Italie à bord de la Mary Celeste. Un mois plus tard, alors qu’ils auraient déjà dû arriver, le navire britannique Dei Gratia aperçoit le bateau dérivant dans l’Atlantique. L’équipage monte à bord de la Mary Celeste pour venir en aide à quiconque se trouverait à bord, mais trouve le navire complètement vide.

Il y a assez de nourriture pour tenir 6 mois et les effets de l’équipage sont toujours là, mais le canot de sauvetage a disparu. Le plancher du navire est recouvert d’un mètre d’eau, mais c’est loin d’être irréparable et il ne menace pas de couler. La Mary Celeste est devenue l’un des vaisseaux fantômes les plus célèbres du monde – en grande partie parce que Sir Arthur Conan Doyle s’en est inspiré dans sa nouvelle, J. Habakuk Jephson’s Statement –, et les théories expliquant son abandon vont de l’attaque pirate à la mutinerie en passant par le meurtre et le phénomène météorologique.

L’explication la plus plausible est que, suite à une avarie, le capitaine a mal évalué l’étendue des dégâts et ordonné à l’équipage d’abandonner le navire dès que la terre ferme a été en vue. Mais nous n’en serons jamais certains.

