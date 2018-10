Incendie à la maison: 10 catastrophes pourtant faciles à éviter

Appareils défectueux, articles de fumeur et décorations: découvrez les dix principales causes des incendies et les moyens de les prévenir.

De plus, quand vous cuisinez, gardez toujours un couvercle hermétique à portée de main. Si la graisse prend feu, vous n’aurez qu’à le poser sur la poêle. Ne jetez surtout pas d’eau sur les flammes et utilisez toujours une friteuse à thermostat; elle gardera l’huile à température constante.

Lorsqu’une casserole ou une poêle chauffe trop ou laisse éclabousser de la graisse, elle peut s’enflammer en quelques secondes. Restez toujours dans la cuisine quand vous cuisinez, particulièrement si vous utilisez de l’huile ou cuisez à haute température. La plupart des incendies qui se déclarent dans la cuisine sont dus à la distraction du cuisinier ou de la cuisinière, qui s’est éloigné pour faire autre chose. Gardez les objets inflammables (mitaines pour le four, torchons, serviettes de papier) à l’écart des sources de chaleur. Assurez-vous de ne jamais faire ces 10 choses dangereuses avec votre four.

Faites inspecter vos appareils de chauffage

Tous les ans, faites inspecter votre fournaise par un technicien qualifié, et faites inspecter et nettoyer votre cheminée. Gardez les radiateurs portatifs à l’écart de toute matière inflammable (notamment les rideaux, le mobilier, et vous-même), et ne vous en servez pas pour faire sécher des chaussures ou des vêtements. Vérifiez souvent le fonctionnement de votre avertisseur de fumée et installez un détecteur de monoxyde de carbone qui vous alertera s’il y a des émissions de ce gaz mortel dans la maison.

Bien des détecteurs sont défectueux. C’est ce qu’on constate dans un incendie domestique sur deux. Installez des détecteurs près de chaque chambre et à chaque étage. Une fois par mois, vérifiez-en le fonctionnement, même s’ils sont branchés sur le secteur. Remplacez-les après 10 ans. Deux fois par an, essuyez l’extérieur avec un linge humide et dépoussiérez l’intérieur avec la brosse de l’aspirateur.

