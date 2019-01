La maison du diable à Amityville vous effraie autant qu’elle vous fascine? Vous aimez avoir peur, mais votre curiosité des choses de l’esprit a des limites: voici des explications, sur des histoires célèbres de fantômes, qui calmeront vos craintes.

Quoique le film et le livre du même nom prétendent que c’est une histoire vraie, c’est loin d’être le cas. L’histoire commence par un assassinat réel et macabre. Le 13 novembre 1974, Ronald Defeo Jr tue avec un fusil ses parents et ses quatre frères et sœurs pendant leur sommeil. Mais la vérité devient plus trouble. Selon la famille Lutz qui a emménagé dans les lieux par la suite, la maison est hantée. Les gens et les meubles lévitent et changent de forme, des gouttes gélatineuses apparaissent. Mme Lutz commence à faire des cauchemars du meurtre. Malheureusement, pour ceux qui aiment les bonnes histoires de fantômes, les prétentions des Lutz sont une supercherie. Aucune des familles qui ont vécu dans cette maison depuis n’a constaté d’activité paranormale.

Les histoires d’autoroutes hantées sont typiques des États-Unis. Dans la ville d’Anson, près d’Abilene, au Texas, l’histoire raconte que, si vous conduisez la nuit jusqu’au cimetière et que vous faites un appel de phare, une lumière fantôme clignotera au loin. Selon la légende, il s’agit d’une lanterne que tient une femme éplorée à la recherche de son fils. En réalité, ils auraient tous les deux péri au Texas pendant une tempête de neige. Un professeur de l’université d’Abilene a émis une autre théorie. Il a découvert que la lumière clignotante venait en fait du trafic sur une autoroute à proximité. Il a récemment testé sa théorie avec un groupe d’étudiants armés de GPS et de jumelles. Le cas d’Anson est réglé : la lumière vacillante n’est rien d’autre que la lumière de phares automobiles au loin.

3 / 5

RAZOOMANET/SHUTTERSTOCK

La maison hantée des H.

Cette histoire de fantôme a failli être mortelle, mais pas pour la raison à laquelle vous pensez. Après avoir emménagé dans leur nouvelle maison en 1912, les membres de la « famille H. » se sont presque immédiatement mis à faire de la dépression, à mal dormir, à voir des apparitions et à entendre des bruits de fantômes.

Mme H. a fait le récit des différentes activités :

« Un matin, en passant du salon à la salle à manger, j’ai eu la surprise d’apercevoir au fond de la pièce une étrange femme aux cheveux foncés, vêtue de noir, qui venait vers moi. J’ai continué d’aller vers elle pour la saluer et elle a disparu. À la place, j’ai aperçu mon reflet dans le miroir, dans une robe de soie légère nouée à la taille… Le soir du 15 janvier, nous sommes allés à l’opéra. Cette nuit-là, j’ai fait un rêve étrange qui a semblé durer des heures. Au matin, je me suis sentie trop fatiguée et mal en point pour me lever. G. m’a dit qu’il s’était réveillé au milieu de la nuit, avec la sensation qu’on l’avait agrippé par le cou et qu’on essayait de l’étrangler. Il s’est assis dans le lit et a eu une violente quinte de toux qui a duré cinq minutes… G. dort toujours profondément ; il n’entend pas les bruits et rien ne le perturbe. À partir de ce moment, il s’est mis à se réveiller continuellement pour aller répondre au téléphone ou à la porte d’entrée, qui n’avait pas sonné. Il cherchait des voleurs qui ne se sont jamais montrés. »

Il y avait de quoi être terrifié. Mais en poussant l’enquête, on a découvert que les membres de la famille H. souffraient d’un empoisonnement au monoxyde de carbone. L’appareil de chauffage de leur maison était défectueux et libérait lentement ce gaz mortel dans leur maison. C’est ce qui explique les hallucinations et les malaises inexpliqués de cette famille.

Vous aimeriez vivre une histoire de fantômes? Louez l’un de ces lieux hantés sur Airbnb.