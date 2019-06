13 maisons hantées: leurs phénomènes inexpliqués

10 / 13

Amityville Horror House: Amityville, New York

La célèbre maison de l’horreur d’Amityville s’est maintes fois retrouvée au grand écran. L’histoire des meurtres de six membres de la famille DeFeo et de l’expérience traumatisante de la famille Lutz, hantée dans cette résidence de l’État de New York, est connue à travers le monde. Possessions, démons, etc.; est-ce qu’une présence surnaturelle est la cause de tous ces meurtres ou n’était-ce l’œuvre machiavélique que d’un simple mortel?

