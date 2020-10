13 histoires de fantômes pour votre prochaine nuit blanche

4 / 13

Marina Biryukova/Shutterstock

Quand brûle la chandelle

Trois petites filles participent à une soirée-pyjama lorsqu’elles ont l’idée de se lancer dans une séance de spiritisme. L’une des filles, Clara, a récemment perdu son grand-père et veut essayer d’entrer en contact avec lui et parler à son esprit. Les trois filles regroupent des bougies et des objets ayant appartenu au défunt : sa montre, son étui à cigares et sa photo. Puis elles se tiennent par la main et commencent la séance de spiritisme.

Soudain, la flamme des bougies se met à vaciller et les aiguilles de la montre à tourner. Clara est sûre que c’est son grand-père! Elle se met à lui parler et à lui poser des questions quand, tout à coup, une des bougies s’envole, comme mue par une force invisible, et lui frôle la tête. «Grand-père ne ferait jamais ça», dit-elle en tremblant. Elle a raison. Ce n’est pas son grand-père, pas du tout.

