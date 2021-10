16 réactions étranges du corps après la mort

Tout ne s’arrête pas à votre trépas. Votre corps après la mort se transforme… et pas de la plus belle des façons. Voici ce qui l’attend!

Votre peau se décolore

Votre jolie peau changera de couleur après la mort, et sa teinte dépendra de la façon dont vous aurez perdu la vie. La gravité terrestre fera en sorte qu’elle prendra un teint pourpre-rouge où le sang s’accumulera.

«Si une personne meurt d’empoisonnement au monoxyde de carbone, le sang virera rouge cerise», indique Judy Melinek, pathologiste médico-légale et coauteure de Working Stiff: Two Years, 262 Bodies, and the Making of a Medical Examiner, l’un des meilleurs vendeurs de la liste du New York Times. «Cela éclaircira également les organes internes. Les victimes d’un empoisonnement au gaz de sulfure d’hydrogène peuvent virer au vert», ajoute-t-elle.

