15 crimes toujours non élucidés

Certains crimes, toujours non élucidés, demeurent impunis. Lorsque c’est le cas, la frustration des enquêteurs est palpable. Il faut toutefois s’y faire : certaines infamies ne seront jamais résolues.

1 / 15 Museum of London/REX/Shutterstock Jack l’éventreur Le meurtrier connu sous le sobriquet de Jack l’éventreur (Jack the Ripper) a terrorisé Whitechapel, à Londres, en 1888. Il serait responsable des meurtres de cinq femmes, et leurs corps affreusement mutilés démontrent qu’il s’y connaissait en matière d’anatomie. Était-il un chirurgien? Croque-mort? On l’ignore, car il n’a jamais été capturé et son identité risque fort de demeurer inconnue. C’est l’un des mystères criminels les plus tristement célèbres de l’histoire. Découvrez aussi les 16 plus grands mystères non résolus de tous les temps.

2 / 15 Anonymous/AP/REX/Shutterstock Black Dahlia Le corps d’Elizabeth Short, une jeune femme alors âgée de 22 ans, a été retrouvé sans vie sur un terrain abandonné de Los Angeles le 15 janvier 1947. On lui donna le sobriquet de Black Dahlia en raison de sa chevelure noire, qui peut également être une référence au film The Blue Dahlia sorti en salle l’année précédente. Une longue enquête et 150 suspects plus tard, le meurtrier n’a jamais été épinglé et ne sera sans doute jamais identifié.