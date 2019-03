Reportages

16 des plus grands mystères non résolus de tous les temps

Ces plus grands mystères non résolus sont parmi les plus effrayants connus à ce jour : préparez-vous à sentir les poils de votre cou se dresser!

1 / 16 Shutterstock L’incident à Dyatlov Pass Dans la première nuit du mois de février 1959, neuf randonneurs à ski sont mystérieusement morts dans les montagnes de Russie. Cette nuit-là, le groupe avait installé son campement sur une pente pour y prendre le repas et se préparer à une bonne nuit de sommeil. Mais quelque chose d’horrible s’est produit, car aucun membre de la petite expédition n’en est jamais revenu. Le 26 février, leur tente abandonnée fut retrouvée complètement déchirée de l’intérieur. Dans les environs, l’on pouvait distinguer des empreintes de pied du groupe; certains portaient des chaussettes, d’autres une seule chaussure ou étaient carrément pieds nus, et les traces menaient à un boisé situé tout près. C’est là que les deux premiers corps furent trouvés, sans chaussures, ne portant que des sous-vêtements. La scène suggérait une mort par hypothermie. Toutefois, après avoir examiné les neuf corps – les sept autres ayant été retrouvés au cours des mois suivants – cette théorie ne tenait plus la route. En fait, rien n’avait du sens. Un corps avait clairement reçu un coup très brutal, un autre présentait des brûlures au 3e degré, une autre victime avait vomi du sang. Comme si ce n’était pas suffisant, un cadavre avait perdu sa langue et certains vêtements retrouvés étaient radioactifs. Des théories ont alors été formulées : une intervention du KGB, une surdose de drogue, des extraterrestres, une anomalie liée à la gravité et même la version russe du Yéti. Un documentariste a récemment suggéré une nouvelle théorie bien réelle: les infrasons. Le vent, mêlé à la topographie des liens, crée des ondes sonores à peine perceptibles par l’oreille humaine. Ce phénomène peut provoquer des nausées, de la panique, un sentiment de terreur, une grande nervosité, des frissons, des difficultés respiratoires et un rythme cardiaque plus rapide. Un consensus apparaît dans tout ceci : les tristes événements furent la conséquence d’une force écrasante et possiblement « inhumaine ». Voyez comment ces 6 personnes mortes de froid sont revenues à la vie.

2 / 16 Shutterstock Le bateau fantôme Mary Celeste Le 4 décembre 1872, un navire aux couleurs de l’Angleterre et des États-Unis – le Mary Celeste – fut retrouvé à la dérive dans l’Atlantique, plus un seul membre d’équipage à son bord. Pourtant, tout semblait fonctionnel sur le bateau et le cargo était intact à l’exception d’un canot de sauvetage utilisé, semblait-il, de manière ordonnée. Mais pourquoi? Nous n’en saurons probablement jamais rien, aucun marin n’ayant été revu. En novembre 1872, le Mary Celeste quittait le port de New York à destination de Gènes, en Italie. À bord se trouvaient le capitaine Benjamin Briggs et sept membres d’équipage, incluant sa femme et leur fillette de 2 ans. Le navire transportait assez de provisions pour les faire tenir six mois, et on y trouvait même une machine à coudre et un piano droit. Les analystes s’entendent pour dire que l’abandon complet d’un navire en parfait état de naviguer nécessite un événement dramatique. Toutefois, la dernière entrée dans le registre du Mary Celeste ne fait référence à rien d’inhabituel, et tout était en ordre à bord. Au cours des années suivantes, quelques nouvelles théories ont vu le jour. Était-ce une mutinerie? Des pirates? L’attaque d’une pieuvre géante ou d’un autre « monstre de la mer »? Au cours des dernières années, certains scientifiques ont suggéré que les vapeurs d’alcool à bord auraient pu causer une explosion qui, résultat d’une anomalie scientifique, n’aurait laissé aucune trace d’incendie, mais assez terrifiante pour qu’une évacuation rapide soit aussitôt lancée. Retrouvez plus d’histoires mystérieuses de vaisseaux fantômes.