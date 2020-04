Comment nettoyer un réfrigérateur et le garder propre

3 / 7 Andrew Rafalsky/Shutterstock Étape 3 Nettoyez l’intérieur du frigo avec une solution d’eau et d’un savon doux non toxique et sans danger pour les aliments; utilisez un chiffon doux, une éponge ou un tampon à récurer. Pour enlever les taches et les odeurs tenaces, frottez avec une pâte de bicarbonate de soude et d’eau. Nettoyez les miettes et les débris sur le caoutchouc de la porte avec une vieille brosse à dents ou un couteau à beurre enveloppé d’un chiffon. Pour une alternative aux produits chimiques, informez-vous sur les autres façons d’utiliser le bicarbonate de soude.

4 / 7 Andrew Rafalsky Étape 4 Une fois que l’intérieur est étincelant, fermez la porte et laissez votre frigo refroidir de nouveau. Pendant ce temps, lavez les éléments amovibles dans l’évier. Pendant qu’ils sèchent, faites un nettoyage rapide du congélateur en jetant les articles qui y sont depuis longtemps ou que vous n’utiliserez pas; nettoyez les miettes et les coulures. Puis passez une éponge ou un chiffon de microfibres imbibés d’une solution de savon doux et d’eau sur l’extérieur de votre réfrigérateur. Prenez un produit spécifique, s’il est en acier inoxydable, et frottez de haut en bas dans le sens du grain. Vérifiez si vous avez ces 5 aliments détox dans votre frigo.