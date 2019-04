13 secrets d’un inspecteur en bâtiment

8 / 13

Attention à la qualité de l’air

Recherchez un inspecteur habilité à tester la qualité de l’air, particulièrement pour déceler des moisissures et du radon. Ce gaz contenu dans le sol s’infiltre naturellement par les fondations et constitue la principale cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs. «Ces tests sont relativement abordables, dit Mike Holmes, mais s’ils révèlent un problème, les travaux sont souvent coûteux.»

