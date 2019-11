20 choses que les experts en rangement ne feraient jamais dans leur propre maison

21 / 21

Ils ne négligent pas les contenants compartimentés

Ne jetez jamais rien dans un tiroir non compartimenté. «En utilisant des séparateurs, vous saurez ce que vous avez et combien vous en avez», dit Kathi Burns, organisatrice professionnelle chez Add Space To Your Life. «Cela vous évite aussi d’exagérer en achetant des objets que vous possédez déjà, mais que vous ne trouvez pas.» Ces compartiments n’ont pas besoin d’être très sophistiqués, des boîtes à chaussures feront l’affaire.

