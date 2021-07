17 façons (inattendues) d’utiliser le papier bulle

Il existe d’innombrables façons d’utiliser le papier bulle au-delà de l’emballage. Qu’il s’agisse de prévenir la douleur lors de longs trajets en voiture ou de soutenir les jeunes arbres, les utilisations du papier bulle semblent infinies. Ces objets peuvent paraître bien ordinaires, mais vous ne pourrez plus vous passer de leurs usages extraordinaires (et inusités)!

GETTY IMAGES (2)

Garder les aliments congelés au frais

L’épicerie, bien sûr. Surtout en été: gardez du papier bulle dans le coffre de votre voiture pour emballer les aliments congelés et éviter qu’ils ne dégèlent sur le chemin du retour. Même la crème glacée reste ferme lorsqu’elle est emballée dans du papier bulle. En effet, le papier bulle fait partie de ces trucs simples et efficaces qui permettent de garder vos fruits et légumes frais plus longtemps.