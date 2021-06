8 façons d’utiliser la gelée de pétrole (et 5 à éviter)

Que ce soit face à l’air climatisé du bureau ou au vent froid, vos lèvres sont plus exposées que les autres parties de votre corps, et perdent plus vite leur humidité, note la Dre Parcells.

Un des emplois les plus courants de la gelée de pétrole est la protection de la peau sensible des lèvres contre les conditions climatiques extrêmes.

Réfléchissez bien avant d’utiliser de la gelée de pétrole pour les raisons suivantes. Elle peut d’abord être inefficace. Et dans les cas les plus extrêmes, elle pourrait même être dangereuse. Tout comme ces tendances beauté qu’il faut absolument éviter!

Comme lubrifiant intime

N’utilisez pas la gelée de pétrole comme lubrifiant intime, prévient le Dr Eric Weiss, chef de chirurgie plastique à l’hôpital naval de Jacksonville en Floride.

La principale raison pour ne pas employer de Vaseline comme lubrifiant est qu’elle affaiblit et endommage le polyuréthane et le latex des condoms, les rendant plus susceptibles de se déchirer. Vous risquez d’augmenter ainsi votre exposition à une maladie transmise sexuellement.

De plus, la gelée de pétrole peut être grasse, tacher les draps et les vêtements, et être moins douce que les lubrifiants spécifiques: les experts recommandent des lubrifiants à base d’eau, conçus pour les échanges sexuels, sans danger pour les condoms ou les jouets sexuels à base de silicone.