Fête des Mères: 20 idées cadeaux qui sortent de l’ordinaire!

Le tissu biodégradable BIO-MOOVFLEX TM , exclusif à l’entreprise, limite la libération des microparticules de plastique lors de son lavage et se décompose en seulement 4 ans se voulant moins néfastes pour l’environnement. En plus, les vêtements de sport sont 100% québécois, de la matière première au produit fini!

Pour la maman sportive – Pourquoi ne pas lui offrir le tout premier legging biodégradable au Canada? Oui, oui, l’entreprise québécoise Moov Activewear dévoile ses deux nouvelles collections printemps/été 2021, Crossroad et Level up.

Si vous optez pour un parfum, vous devrez donc tenir compte de la personnalité de votre mère et privilégier, en fonction de ses goûts et de son style, des familles olfactives plutôt que d’autres. L’idéal, est d’y aller avec une valeur sûre, car un parfum peut changer d’odeur selon le pH de votre peau.

Pour la maman élégante – Le 5 mai 2021, le célèbre parfum Chanel No 5, de Coco Chanel, célébrera son 100e anniversaire. Il s’agit certainement aujourd’hui d’un des parfums les plus connus et vendus au monde. Il appartient à la famille des floraux, bien qu’il existe également diverses autres familles, comme les chyprés et les fruités.

Un abonnement à Sélection

Pour la maman qui aime lire – Le magazine Sélection est rempli de trucs et conseils, d’articles intéressants. C’est de la joie, des rires et du plaisir à découvrir dans chaque numéro. Faites donc plaisir à votre douce maman avec un cadeau hors de l’ordinaire et offrez-lui un abonnement d’un an à Sélection (et économisez plus de 50% sur le prix en kiosque).