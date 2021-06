9 choses à savoir sur la fête des Pères

9 / 9

teerayuth oanwong/Shutterstock

Les femmes dépensent plus que les hommes

Les Canadiennes sont plus susceptibles que leurs homologues masculins d’acheter un cadeau pour la fête des Pères, mais les hommes sont plus enclins à acheter quelque chose de coûteux. Les plus généreux de tous sont les hommes des provinces de l’Atlantique, qui dépensent en moyenne 106$. Inspirez-vous de ces idées de cadeaux québécois pour la fête des Pères.