12 façons originales de célébrer la fête des Mères cette année

Faire une playlist

Montrer à votre mère à quel point elle est spéciale à vos yeux en préparant une «playlist» qui l’est tout autant. Vous pouvez inclure ses chansons favorites en plus d’hymnes connus aux mamans partout dans le monde, comme The Best Day par Taylor Swift et Mama des Spice Girls.

