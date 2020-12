Des souris et des hommes: un magnifique roman graphique

Alto via Amazon.ca

Des souris et des hommes, de John Steinbeck et Rebecca Dautremer

Alto, 42,95$

Quand un chef-d’œuvre de la littérature se retrouve sous les crayons et la gouache d’une artiste au talent hors du commun, cela donne un livre d’une beauté si rare qu’elle émeut. On ne peut que féliciter les éditions Alto d’oser ainsi et de publier ce roman graphique aussi puissant par son texte que par sa mise en images. Indéniablement, l’un des plus beaux livres à mettre sous le sapin.

