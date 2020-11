L’Aqua Spa Lyne Giroux: se faire dorloter tout en beauté

2 / 3

Aqua Spa

Suivez le guide…

Dès qu’on entre, on est tout de suite charmé par l’endroit. Grâce à ses grandes fenêtres en façade, la réception est lumineuse et dispose d’un coin boutique avec des fauteuils qui invitent au flânage et quand on tourne un peu vers la droite, on croise les stations de manucures. On continue à suivre le couloir et on passe à côté des superbes fauteuils dédiés aux soins des pieds, un peu plus loin on croise le petit bistro où (en temps normal) l’on peut relaxer avec une boisson chaude ou rafraîchissante et un casse-croute.

On continue à suivre le couloir en passant à côté des pièces d’épilation, puis on tourne un peu vers la gauche, on passe à côté des salles de soins esthétiques pour aboutir ensuite dans le secteur des soins de massothérapie où chaque salle possède sa thématique. Vous hésitez entre le massage relaxant ou revitalisant? Le choix est vaste: massage aux pierres chaudes, drainage lymphatique, massage aromathérapie, suédois et plusieurs autres.

L’Aqua Spa offre la possibilité de recevoir tous les soins sous le même toit: manucure, pédicure, massothérapie, soins du visage ou épilation. On y trouve même un mini spa où faire le circuit hydrothérapie: douche tiède, sauna sec, douche froide, hammam avec eucalyptus, bain à remous et salle de détente. Mais à cause des mesures de sécurité relatives au confinement, le bain à remous est fermé pour le moment.