Conseils d’experts pour bien choisir ses lunettes de soleil

ISTOCK/LZF

Quelle catégorie de lunettes choisir?

Santé Canada classe les lunettes de soleil en trois catégories distinctes. Les lunettes dites esthétiques, les lunettes tout usage et les lunettes à usage particulier.

La première catégorie englobe les lunettes aux lentilles légèrement teintées, qui bloquent jusqu’à 60% de la lumière visible et des rayons UVA et filtrent entre 87% et 95% des rayons UVB.

Les lunettes tout usage sont appropriées pour la conduite au soleil, car elles bloquent entre 60 et 92% des rayons UVA et de la lumière visible. Les lentilles, faites de plastique ou de verre, réduisent de 95% à 99% les rayons UVB.

Enfin, les lunettes à usage particulier sont particulièrement recommandées pour une longue exposition au soleil et dans un contexte particulier, la pêche par exemple. Elles conviennent parfaitement pour des sorties près des plans d’eau ou lors de sorties hivernales, car elles bloquent 97% de la lumière visible et 98 % des rayons UVA. De plus, elles filtrent 99 % des rayons UVB.

Par contre, il est important de savoir qu’il n’y a pas de législation entourant les lunettes solaires marquées anti-UV. «Rien n’est donc prouvé», avertie la docteure Francine Mathieu-Millaire, médecin ophtalmologiste à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

«Bien que le verre de la lunette bloque environ 70% des rayons UV — qu’il soit traité anti UV ou pas —, il est toujours préférable de viser une protection maximale, sans quoi les paupières et les contours de l’œil seront affectés par le soleil et ses rayons.»

La puissance d’onde des rayons UV variant entre 400 et 500, les lunettes de soleil offrants une protection maximale sont identifiées UV400 et protègent contre 99,9% des UVA et UVB.

