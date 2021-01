Les cantines du Québec en 1979

La reine de la patate - Éditions Loco

On oublie que, bien avant les food truck, il y avait les casse-croutes… Et que, tout comme les food truck d’aujourd’hui (et peut-être davantage), les casse-croutes furent un lieu de rassemblement joyeux autour d’un bon lunch – une «vraie» frite et un hot dog steamé. C’était LA sortie du vendredi soir, abordable et sans chichi.

Dans ce très beau livre, Françoise Chadaillac nous offre ses plus belles photos d’un voyage effectué au Québec en 1979. Stand à hot dog, stand à patates frites, baraque à patate… nommez-les comme vous voulez, ces véhicules ou maisonnettes convertis en petites baraques furent à l’époque de véritables institutions.

On dévore des yeux ces photos en noir et blanc, en croyant ici retrouver la 15 Nord sous la pluie, un coin de rue de Montréal aujourd’hui méconnaissable, deux amies (ou des sœurs?) discutant devant «Chez Lise patate frite», l’air de ne pas avoir envie de se faire prendre en photo… Ce livre est un magnifique voyage dans le temps.

La reine de la patate – ou les cantines du détour Québec 1979-1982, Françoise Chadaillac, Éditions Loco, 69,95$