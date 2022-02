Voici comment économiser de l’argent en évitant les erreurs courantes

2 / 9

FAHKAMRAM/SHUTTERSTOCK

Vous épargnez pour la «retraite»?

Ne sommes-nous pas tous supposés épargner pour notre retraite? «Lorsque vous êtes en début de carrière, ne voyez pas ce que vous épargnez aujourd’hui comme votre revenu de retraite. Pensez plutôt à l’épargne comme une façon de vous bâtir une sécurité financière qui vous permettra de faire ce que vous voulez plus tard», recommande le professeur Jamie Hopkins, directeur du programme de revenu de retraite chez The American College of Financial Services.

Alors, oui, nous devrions continuer à épargner pour l’avenir, mais le véritable objectif devrait être de nous constituer un revenu durable afin de pouvoir faire les choses que nous désirons faire. «Ça peut parfois être en investissant dans votre avenir ou encore dans d’autres biens qui génèrent un revenu, comme l’achat d’actions ou d’une propriété locative», explique Jamie Hopkins.

Planifier son avenir demande de l’organisation: voici les erreurs budgétaires courantes qu’il faut éviter pour sa retraite.