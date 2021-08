Pourquoi il est important d’éteindre le ventilateur de la salle de bain avant de partir en vacances

KIM JIHYUN/SHUTTERSTOCK

Prendre soin de sa maison tout en gérant la vie de famille, sa propre vie et la planification des vacances peut être préoccupant. C’est déjà incroyablement difficile de suivre une liste de nettoyage et d’entretien général de la maison, imaginez juste avant les vacances… D’ailleurs, le ventilateur de la salle de bain fait partie des choses que vous n’avez pas nettoyées depuis longtemps.

Mais il y a une chose que vous devez absolument savoir: il est essentiel d’éteindre le ventilateur de la salle de bain. Ça peut sembler anodin, mais c’est beaucoup plus important qu’on ne le pense. Cette mesure pourrait sauver votre famille et votre maison.

Le ventilateur de la salle de bain présente un risque d’incendie

C’est assez simple: on entre dans la salle de bain pour prendre une douche et on allume le ventilateur pour éliminer l’excès d’humidité. Puis, lorsque nous avons terminé, nous l’éteignons généralement et poursuivons notre journée.

Mais parfois, nous laissons le ventilateur de la salle de bain fonctionner un peu plus longtemps, pour s’assurer d’éliminer toute l’humidité pouvant provoquer de la moisissure. Le problème, c’est qu’il est ensuite facile d’oublier complètement d’éteindre le ventilateur!

Laisser le ventilateur fonctionner trop longtemps peut entraîner une usure importante du moteur et provoquer un incendie. C’est une source d’inquiétude, surtout si vous n’êtes pas chez vous pour entendre vos détecteurs de fumée.

Pour faire simple, un ventilateur d’extraction de salle de bain typique installé au plafond n’est probablement pas conçu ou prévu pour une «utilisation continue».

Et d’autres facteurs doivent également être considérés, comme l’accumulation de peluches et de poussière (qui peuvent contribuer à allumer le feu) dans votre ventilateur d’extraction. Pour éviter cela, il est conseillé de nettoyer régulièrement le ventilateur, une tâche trop souvent négligée.

Comment passer des vacances sans stress

S’occuper des petites choses de la maison peut vous aider à moins vous inquiéter et à vous détendre davantage. Débarrassez-vous de la moisissure dans la maison, faites votre lit, finissez la lessive, et toutes les autres tâches essentielles pour retrouver une maison accueillante au retour. En plus d’éteindre le ventilateur de votre salle de bain, pourquoi ne pas prendre une photo de votre cuisinière pour vous aider à vous détendre… Un seul coup d’œil à la photo et vous saurez que vous n’avez pas accidentellement laissé un élément allumé! Bon voyage!