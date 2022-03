9 déclencheurs d’allergies dans la maison (et ce qu’il faut faire)

Comme on trouve également des allergènes dans l’urine du chat, vous devriez porter des gants et même un masque lorsque vous nettoyez sa litière, conseille la Dre Porch-Curren.

«La fel d 1 est l’allergène par excellence», explique la Dre Cristina Porch-Curren, allergologue du Ventura County, en Californie, et membre de l’AAAAI. «De taille moyenne, elle peut facilement être inhalée dans vos poumons, et se retrouver dans vos yeux. Son effet sera immédiat: sifflement respiratoire, problèmes oculaires.» Lorsque le chat vous lèche, il peut causer de l’urticaire ou des gonflements.

Le second allergène déclencheur le plus courant provient du chat. Un article de synthèse de 2018, publié dans le journal Allergy, Asthma & Clinical Immunology, estime qu’il affecte 10% à 30% de la population. L’allergène principal du chat est une protéine nommée fel d 1, présente dans sa salive et sur sa fourrure, ainsi que dans les squames, qui sont les particules minuscules de peaux mortes.

ELA BRACHO/GETTY IMAGES

Chiens

Les allergènes du chien sont des protéines beaucoup plus imposantes et lourdes que celles du chat, et donc attirées vers le sol. Il faut alors passer souvent l’aspirateur pour en diminuer la quantité dans la maison, souligne la Dre Porch-Curren. Comme dans le cas des allergies au chat, interdisez votre chambre au chien, et utilisez des filtres HEPA. Il peut aussi être confiné dans une partie de la maison par des barrières. Essayez, autant que possible, d’empêcher votre chien de grimper sur les meubles et d’aller dans votre voiture, souligne le National Institute of Environmental Health Sciences.

Lui donner un bain va également diminuer les allergènes, mais pas au point de réduire vos symptômes, à moins de lui en donner fréquemment (deux fois par semaine, avec shampooing de 5 minutes et séchage au séchoir), selon l’American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation. Si vous relevez le défi d’un bain fréquent, voyez avec votre vétérinaire s’il n’y a pas de risque d’irritation pour votre toutou.

Les chiens rapportent souvent d’autres types d’allergènes, comme les pollens et les moisissures extérieures. «Ils s’assoient sous les arbres pollinisateurs et ramènent à l’intérieur d’autres allergènes.» Si vous rendez visite à des amis qui ont des chiens, lavez vos mains et vos vêtements dès que possible au retour pour éliminer les allergènes que vous rapportez. Ceci s’applique aux chats si vous êtes allergique.

Sachez qu’il existe des races de chiens hypoallergènes!