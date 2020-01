Être écoresponsable, ça commence chez vous: voici 5 façons d’y arriver

3 / 7

Shutterstock

Comment vous déplacez-vous?

À l’échelle mondiale, les transports contribuent pour 23% aux émissions de CO₂ rejeté par les êtres humains. Ce chiffre est encore plus élevé au Canada (28%) et aux États-Unis (29%), là où camions et VUS gourmands en essence dominent le marché.

Commencez à vous déplacer en vélo, à faire du covoiturage, et à utiliser les transports en commun dans la mesure du possible. Vivez sans voiture, si vous le pouvez. Si vous devez vous servir d’une auto, visez l’économie d’essence en choisissant les véhicules les plus économiques et en faisant attention aux distances parcourues.

Le transport aérien contribue de manière massive aux émissions de carbone. Un aller-retour transatlantique — Denver Paris, par exemple — produit l’équivalent de 2,54 tonnes de dioxyde de carbone par voyageur. Il s’agit là d’une quantité équivalente à la moitié des émissions produites par une automobile sur une période d’un an.

Lorsque vous planifierez vos prochaines vacances en famille, envisagez d’éviter l’avion. Partez en vacances près de chez vous ou bien choisissez un vol court.