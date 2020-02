Réponse à toutes vos questions sur les pièges du maquillage

6 / 9 MATTHEW COHEN/RD.COM Quoi faire pour que mes lèvres paraissent plus charnues? C’est beau des lèvres pulpeuses, mais attention quand vous en tracez le contour de ne pas avoir l’air d’un clown. «Suivez avec le crayon le bord vermillon de vos lèvres, là où il redescend dans l’arc de Cupidon, et ne soulignez pas les coins, conseille Sally Malanga. Passez au remplissage des lèvres avec le crayon et un rouge à lèvres qui réfléchit la lumière. Sur les lèvres plus minces, choisissez des teintes plus pâles ou des tons moyens vifs. Les bâtons mats, de couleur foncée ou brune amincissent davantage l’aspect des lèvres.»

Comment éviter la démarcation du cou? Une des erreurs les plus graves consiste à vous mettre du fond de teint seulement sur le visage. Ce faisant, vous laissez un contraste peu flatteur entre le visage et le cou. Il faut au contraire étendre le fond de teint au-delà de la ligne du menton, sur le cou et même sur les oreilles pour un look parfait. «Mettez du fond de teint sur toute la peau qui est exposée, pas seulement sur le visage, dit Lori Leib. Et choisissez sa teinte pour qu'elle se fonde avec la peau de votre cou, de sorte qu'on ne remarque pas que votre visage est un ton plus clair ou plus foncé que le reste de votre corps.» Vous vous demandez si vous avez choisi le bon produit? Voyez ces conseils pour trouver le bon fond de teint. Affinez vos traits grâce au maquillage en essayant ces trucs qui font paraître votre visage plus mince.