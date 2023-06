À quoi rêvent les chats?

WAITFORLIGHT/GETTY IMAGES

Faire une sieste de chat

Vous avez sûrement déjà vu votre chat se coucher en rond pour faire la sieste à n’importe quelle heure de la journée dans des coins ensoleillés de la maison. Les chats passent beaucoup de temps à dormir – en moyenne de 12 à 15 heures – et ce n’est pas parce qu’ils sont paresseux. Nous savons que les chiens rêvent, mais les chats rêvent-ils aussi? Et à quoi peuvent-ils bien rêver?

Les chats rêvent-ils?

C’est une chose de voir un chat se prélasser sur un fauteuil, les yeux fermés, mais c’en est une autre d’assumer que les chats peuvent rêver et qu’ils ont une imagination débordante. Il semble bien pourtant que les chats peuvent rêver. «Des recherches ont démontré que tous les mammifères rêvent. Durant leur sommeil, leur cerveau mammalien a besoin d’organiser et d’arranger les images de la journée, explique la Dre Katy Nelson, vétérinaire principale chez Chewy. En étudiant le cerveau de rats, des chercheurs sont arrivés à la conclusion que le niveau d’activité cérébrale qu’ils atteignaient en faisant des casse-têtes ou en parcourant des labyrinthes était similaire au niveau d’activité cérébrale mesuré pendant le sommeil paradoxal – le niveau de sommeil le plus profond –, prouvant ainsi qu’ils rêvent.» Les chats semblent beaucoup agir comme les humains. Après tout, ne savent-ils pas eux aussi se faire entendre quand vient le temps de manger?

Pourquoi les animaux dorment-ils?

Lorsque vous vous couchez tard et que vous devez vous lever tôt, vous comprenez assez vite à quel point le sommeil est important pour votre santé et votre bien-être. Et tout indique que le sommeil est important pour les animaux aussi. «Comprendre le processus du sommeil aide à expliquer les rêves. Le sommeil est un état de conscience réduite qui se caractérise par une réduction de l’activité sensorielle et musculaire volontaire, selon la Dre Nelson. Le sommeil contribue à la croissance et à la réparation des systèmes corporels. Pendant le sommeil, le cerveau semble également traiter l’information acquise pendant la journée.»

Les chats font-ils les mêmes rêves que les humains?

Vous vous êtes probablement réveillé à maintes occasions en vous souvenant de votre rêve et en vous demandant ce qu’il signifiait. Est-ce que ça veut dire que les chats expérimentent la même chose?

«Pendant le sommeil lent, le cerveau enregistre des images vues au cours de la journée et les transforme en rêves pour mieux traiter et comprendre ce qui a été vu. La façon dont les monteurs de films font des prises de vue différentes et les arrangent pour créer une intrigue représente un scénario similaire, explique la Dre Nelson. Les humains et les animaux de compagnie «regardent» en fait les séquences montées pendant le sommeil paradoxal alors que le système de la sérotonine ralentit. La tâche principale de la sérotonine est de contrôler de grands groupes de muscles, ce qui explique pourquoi nous «amollissons» pendant le sommeil paradoxal alors que nos paupières, elles, peuvent palpiter, nos pieds peuvent bouger, nous pouvons avoir des tics faciaux, etc. parce que ce sont des mouvements dits de motricité fine.»

THORSTEN FRISCH/GETTY IMAGES

Quelle différence y a-t-il entre le sommeil paradoxal et le sommeil lent?

«Il existe deux types de sommeil: le sommeil paradoxal et le sommeil lent, confirme la Dre Nelson. Pendant le sommeil paradoxal, les yeux du dormeur bougent rapidement et l’activité cérébrale est similaire à un état éveillé. C’est le moment où les rêves se produisent. Les jeunes animaux passent plus de temps dans la phase de sommeil paradoxal que les animaux plus âgés, probablement en raison de la grande quantité de nouvelles informations qu’ils rencontrent chaque jour et de leur besoin de toutes les traiter.» Les chats semblent tomber endormis n’importe où.

À quoi rêvent les chats?

Si les gens rêvent à leur vie, les chats semblent également rêver à leur vie. «Comme nous ne pouvons pas leur demander à quoi ils rêvent, nous devons donc en déduire que, tout comme nous, ils rêvent à leur journée, selon la Dre Nelson. S’ils sont allés à l’extérieur et ont vu un oiseau et un ami chat, ces images sont probablement ce qui accapare leur esprit pendant qu’ils dorment. Peut-être rêvent-ils même à vous, à leur délicieux repas du soir ainsi qu’à des stylos ou à un baume à lèvres qu’ils poussent en bas de la table juste pour les regarder tomber.»

Les chats rêvent-ils lorsqu’ils bougent ou font des bruits dans leur sommeil?

Comme les humains font des bruits et bougent lorsqu’ils rêvent, ce serait logique que les chats fassent des bruits et bougent eux aussi. «Les scientifiques croient qu’ils rêvent pendant ce temps-là, explique la Dre Nelson. Les muscles de la motricité fine réagissent aux images qui sont rejouées dans leur esprit.»

Est-ce que les chats font des cauchemars?

Vous êtes-vous déjà réveillé en sursaut après avoir fait un cauchemar qui vous semblait un peu trop réaliste? Les chats expérimentent probablement la même chose. «Tout comme nos rêves, ceux que font les animaux ne sont peut-être pas toujours heureux ou fondés sur leur réalité. On soupçonne les cauchemars d’être la façon dont notre esprit détermine la meilleure manière d’agir au cas où notre rêve se concrétiserait pendant les heures d’éveil, explique la Dre Nelson. Il est peu probable que nos chats rêvent à des monstres ou encore au fait de rater un examen final comme nous, mais qui sait… peut-être rêvent-ils à des souris géantes ou à voir le fond de leur bol de nourriture!»

