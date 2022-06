Pourquoi les chats n’aiment pas l’eau: 6 bonnes raisons

Afin de comprendre pourquoi les chats n’aiment pas l’eau, nous avons tenté d’éclaircir ce mystère auprès des vétérinaires.

DEBBISMIRNOFF/GETTY IMAGES

Il est difficile de comprendre pourquoi les chats n’aiment pas l’eau, alors que leurs cousins ­— le tigre, le léopard ou le lynx — profitent de quelques gorgées d’eau pour se rafraîchir ou pour se cacher avant d’attraper leurs proies. Sans vraiment pouvoir expliquer ce comportement, les vétérinaires et les chercheurs continuent d’explorer diverses théories assez fascinantes à ce sujet. Ce qui est aussi intéressant d’observer est leurs nombreux codes de comportement, et plus particulièrement les raisons qui expliquent pourquoi certains chats miaulent sans arrêt.

Pourquoi les chats n’aiment pas l’eau (alors qu’ils s’amusent souvent avec les robinets qui coulent?)

Comment est-ce possible que les chats soient autant intrigués par de l’eau — au point de boire celle qui coule du robinet — mais toujours aussi terrifiés par une baignade? «La tentation vient surtout du mouvement de l’eau, du bruit que ça produit et de la lumière qui en reflète», explique Eve Elektra Cohen, une vétérinaire de l’organisation américaine Bideawee, qui vient au secours des animaux. «L’eau stimulerait le côté chasseur chez les chats.»

D’autres experts ont plus tendance à penser que les chats ont évolué et préfèrent désormais l’eau propre du robinet à l’eau de la nature.

Parce que vous souhaitez ce qu’il y a de mieux à votre compagnon sur quatre pattes, vous aimerez ces conseils pour assurer le bonheur des chats d’intérieur.

Le poil mouillé d’un chat serait très inconfortable

Un chat curieux qui tombe accidentellement dans un bain moussant ou qui est pris à l’extérieur pendant une pluie diluvienne pourrait rester traumatisé pour le restant de ses jours. Pourquoi est-ce que les chats n’aiment plus l’eau après l’avoir expérimenté? Ça semble être une théorie inexplicable… mais pas pour la Dre Cohen.

«Le poil d’un chat mouillé devient lourd, froid et désagréable et pourrait aussi prendre plus de temps à sécher», explique-t-elle. De plus, les chats sont des créatures rapides et agiles. Ils sont capables de sauter, de se balancer et ont un excellent équilibre. Ils ont le contrôle absolu. Tandis que dans l’eau, il est possible qu’ils subissent une perte de contrôle puisque l’eau les ralentit.

Une seule expérience négative avec de l’eau peut ainsi traumatiser votre chat pour de bon.

Les chats préfèrent se dorer au soleil

Les chats domestiques sont une descendance du Felis silvestris lybica, un petit félin sauvage qui habitait dans des régions sèches, voire désertes, du Moyen-Orient. Puisque l’accès à l’eau était limité, ces animaux n’avaient pas tendance à se baigner. Ils préféraient garder leurs pattes et leurs fourrures sèches et prendre des bains de soleil sous le ciel chaud du désert. C’est donc possible que vous ayez déjà remarqué que cette préférence s’applique aussi à vos chats, qui passent leurs temps à se reposer ou à dormir sous le soleil.

Les chats ont peur de l’inconnu

Les chats ont la crainte de ce qui ne leur est pas familier, alors ils ne sont pas habitués à de grandes surfaces d’eau. Une piscine ou une baignoire sont deux choses assez terrifiantes pour eux. «Tout comme n’importe quelle chose inhabituelle, leur première réaction sera surement la peur», indique Jennifer Kasten, vétérinaire chez Tomlyn Veterinary Science.

«Cette crainte peut être accentuée si les maîtres ont utilisé un pistolet à l’eau ou un vaporisateur pour apprendre leurs chats à ne pas aller sur le comptoir de la cuisine ou sur le divan, par exemple», explique-t-elle.

Votre petit chat adore être propre. Il consacrera près de 30 à 50% de sa journée à se laver et à lécher son poil. Le forcer à prendre un bain n’est donc pas obligatoire. Cela dit, il est important de vérifier si votre chat peut atteindre tous les endroits de son corps — tous les chats n’en sont pas nécessairement capables. S’ils sont malades ou victimes d’une arthrite, il est recommandé dans ce cas de les laver.

Ils n’ont pas besoin de boire beaucoup d’eau

Quand ils étaient dans la nature, les chats sauvages absorbaient le pourcentage d’eau nécessaire à leur bien-être par la nourriture consommée. «Ils ne s’approchaient pas vraiment de l’eau, à part s’ils étaient vraiment déshydratés», explique Zac Pilossoph, docteur et vétérinaire consultant chez Healthy Paws Pet Insurance.

Certaines théories expliquent que les chats domestiques boivent maintenant de l’eau, parce que leur nourriture serait déshydratante, selon Dr Pilossoph. Ainsi, ils ont besoin d’en boire un peu.

Les chats ne sont pas des créatures qui aiment l’eau

Waitforlight/getty images

Pourquoi est-ce que les chats n’aiment pas l’eau? La réponse simple: c’est dans leur nature. Ils ont évolué dans des climats chauds et secs, avec très peu de cours d’eau à proximité. Cette espèce d’animal n’est donc pas parmi celles qui adorent l’eau.

Cependant, ce ne sont pas tous les chats qui s’enfuient lorsqu’ils entendent le robinet qui coule. Mais est-ce que les chats aiment nager? Ça dépend, mais certains chats restent curieux par rapport à l’eau et s’amusent même dans les flaques d’eau.

Même que certaines races aiment l’eau. En général, les races qui aiment l’eau sont aussi celles qui s’entendent le mieux avec les chiens. En effet, l’abyssin, le turc de Van, le Maine coon, le chat des forêts norvégiennes et l’American shorthair sont quelques races de chats qui s’entendent bien avec vos chiens. Ces chats en particulier ont une fourrure différente des autres races, qui sont plus résistantes à l’eau. Ainsi, ils ne souffrent pas d’inconfort et peuvent même profiter de l’eau.

Finalement, les chats peuvent tous nager, selon Dr Kasten. Elle précise que les races de chats qui aiment l’eau ont même tendance à aimer nager.

Voyez ici les 20 meilleures races pour chats à avoir pour votre famille.

Ils ne sont pas à l’aise autour de l’eau

Si vous avez un chaton, prenez votre temps pour l’aider à se sentir mieux autour de l’eau. «Le moment idéal pour aider son chaton à s’habituer à de l’eau est lorsqu’il est âgé de 3 à 16 semaines», explique Dr Kasten. «Ils peuvent utiliser des jouets ou des gâteries en tant que renforcement positif pour les aider à s’habituer.»

Si vous ne pensez pas être capable d’éduquer un vieux chat puisqu’il est difficile de le faire pour un vieux chien, et bien c’est faux! «Les vieux chats peuvent aussi apprendre à tolérer ou même aimer l’eau», explique Dr Kasten, «mais c’est un processus qui sera plus long que celui des chatons».

Il va aussi falloir prendre votre mal en patience puisqu’entraîner un vieux chat à aimer l’eau prendra beaucoup de temps. Si votre chat ne peut nettoyer l’ensemble de son corps dû à des conditions médicales restreintes, vous allez devoir l’aider. À partir de ce moment, vous serez bien content de lui avoir appris à aimer l’eau.

En plus de l’habituer à l’eau, vous pouvez aussi apprendre à votre chat de bonnes habitudes, comme de ne pas dormir au lit avec vous.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest!