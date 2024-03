Voici les objets dangereux les plus courants pour les chiens

THEPALMER/Getty Images

Les chiens, avouons-le, ne sont pas les plus fins gourmets. Ils vont bien sûr manger du melon d’eau et engouffrer des œufs comme nous, mais on sait aussi que ces mêmes chiens apprécient le goût de leurs propres excréments et de leur vomi. Parce que les chiens lèchent tout et n’importe quoi, les objets dans votre maison et autour qui ne sont pas destinés à leur consommation peuvent causer des problèmes. La dernière chose que vous voulez est que votre ami à quatre pattes s’intoxique lorsqu’il est sous votre garde. Si vous savez où se cachent les objets les plus dangereux et toxiques, vous pouvez créer un environnement plus sécuritaire pour votre fidèle compagnon.

Si vous ne savez pas par où commencer, vous avez de la chance. Pour souligner le Mois national du chien, le site web de questions-réponses d’experts JustAnswer a revu près de 200 000 discussions entre des propriétaires de chiens, des vétérinaires et des experts ayant eu lieu en ligne entre le 1er janvier 2022 et le 1er juin 2023. L’équipe s’est penchée sur les réponses les plus populaires à la question : «Je ne sais pas quoi faire, mon chien a mangé___.»

Voici les neuf réponses les plus courantes, classées selon le nombre total de conversations en ligne. (Et vous verrez que ce n’est pas la réponse «mon devoir» qui l’emporte!)

Apprenez-en plus sur les fruits et légumes que les chiens peuvent (et ne peuvent pas) manger.

9. De la gomme à mâcher

kroach/Getty Images

C’est préoccupant lorsque votre chien avale de la gomme à mâcher. D’abord, parce que certains types de gomme contiennent le substitut de sucre xylitol, qui peut causer des lésions au foie et l’hypoglycémie, une maladie qui se produit quand le taux de sucre dans le sang diminue dangereusement. «Si l’hypoglycémie de votre chien n’est pas traitée, cela peut entraîner des crises convulsives et même la mort», précise le vétérinaire Charles D. McMillan, propriétaire de GoodVets à Atlanta. Les lésions au foie sont habituellement réversibles avec le temps grâce à une thérapie appropriée.»

La gomme à mâcher qui ne contient pas de xylitol peut néanmoins venir sérieusement perturber l’état de santé de votre chien. Elle peut, même sans être toxique, provoquer des maux de ventre ou une occlusion intestinale.

Quoi faire si votre chien mange de la gomme à mâcher: Amenez immédiatement votre chien chez le vétérinaire. Des crises hypoglycémiques peuvent arriver rapidement à la suite de l’ingestion de xylitol. Le vétérinaire commencera la détoxication en faisant vomir votre chien, commencera un traitement symptomatique et surveillera sa glycémie et ses valeurs hépatiques.

Assurez-vous de connaître ces 19 mythes sur les chiens (qu’il ne faut pas croire).

8. Des biscuits

Israel Sebastian/Getty Images

«Les biscuits peuvent être particulièrement dangereux lorsqu’ils contiennent certains types de polyalcools et du chocolat», avertit le Dr McMillan. Portez une attention particulière à l’alcool de sucre xylitol. On en trouve souvent, outre dans la gomme à mâcher, dans les aliments sans sucre, et c’est le seul substitut de sucre reconnu pour causer l’hypoglycémie.

Le chocolat contient des méthylxanthines que les chiens ne peuvent pas métaboliser comme les humains. En s’accumulant dans le corps, ils peuvent provoquer des vomissements, de la diarrhée, une plus grande soif, de l’hyperactivité ou même des symptômes encore plus graves comme des crises convulsives et un rythme cardiaque irrégulier.

Gardez donc les biscuits aux raisins secs hors de portée de votre chien puisqu’ils sont toxiques aussi. Si vous voulez récompenser son bon comportement, donnez-lui plutôt des gâteries pour chiens.

Quoi faire si votre chien mange des biscuits: Appelez votre vétérinaire ou un centre antipoison pour animaux et donnez autant de détails que possible sur la quantité de biscuits que votre chien a mangés, les ingrédients qu’ils contiennent et l’heure où cela s’est produit. Le numéro de téléphone du Service antipoison – Pet Poison Helpline – 24/7 aux États-Unis et au Canada (en anglais seulement) est le 1 800 213-6680. Des frais de consultation peuvent s’appliquer.

La première chose à faire si votre chien ingère du xylitol et du chocolat est de le faire vomir. Votre vétérinaire utilisera probablement aussi du charbon activé afin de lier le chocolat et de l’empêcher ainsi d’être absorbé par le tube digestif. Dans le cas où les biscuits contenaient seulement du xylitol, le vétérinaire pourra surveiller pendant quelques jours la glycémie et les valeurs hépatiques de votre chien.

Voici la race de chien la plus compatible avec votre signe astrologique!

7. Du poulet

Zontica/Getty Images

Le poulet est en fait l’un des aliments à consommation humaine que les chiens peuvent manger. Le danger vient de la manière dont on l’apprête. Du poulet cru ou insuffisamment cuit (comme toute protéine d’origine animale) peut être contaminé par différents organismes pathogènes tels que la salmonella, l’Escherichia coli (ou E. coli) et la Listeria, qui peuvent causer des maladies d’origine alimentaire. Vient ensuite l’enjeu de la transmission secondaire: les chiens peuvent transmettre des pathogènes alimentaires aux humains.

Du poulet cuit sans sauce ni assaisonnement peut être donné à votre chien sous les conseils avisés de votre vétérinaire, mais il est très risqué de lui donner des os de poulet. «Les propriétaires de chiens ne devraient pas leur donner de poulet avec des os parce que leur ingestion peut causer des lésions ou des troubles gastro-intestinaux et entraîner un risque de suffocation», explique le Dr McMillan.

Quoi faire si votre chien mange du poulet cru: Certains chiens peuvent tolérer le poulet cru alors que d’autres présenteront des signes de maladie. Appelez le vétérinaire si votre chien vomit ou a la diarrhée. «Ça devient un enjeu de santé publique si les propriétaires de chiens les nourrissent de poulet cru ou insuffisamment cuit en raison des pathogènes qui se dissimulent dans l’environnement par leurs excréments, selon le Dr McMillan. Certains chiens nourris quotidiennement de cru peuvent aussi héberger des pathogènes dans leur pelage.»

6. Des bouteilles

sdominick/Getty Images

On ne parle pas ici de manger des bouteilles même s’il n’est pas impossible que votre chien mâche une bouteille en plastique. Après tout, certains chiens mangent bien de la terre et mâchouillent de l’herbe! Non, il s’agit plutôt de propriétaires en panique qui s’écrient: «Mon chien a mangé une bouteille de___!» Ce qu’ils essaient de dire, c’est que leur chien a avalé une quantité significative d’un médicament.

«Toute bouteille de pilules représente un risque énorme, excepté pour certaines moins toxiques. Les vitamines et les suppléments pour les articulations, notamment, entreraient dans cette catégorie jugée moins préoccupante dépendamment du type et de la quantité de médicaments ingérés», déclare le Dr Grant Little, vétérinaire pour JustAnswer.

Quoi faire si votre chien mange une bouteille entière de quelque chose: Appelez votre vétérinaire ou le service antipoison avec tous les renseignements que vous pouvez recueillir sur le contenu de la bouteille afin qu’on puisse vous conseiller sur la marche à suivre pour traiter votre chien.

Informez-vous sur ces 14 signaux utilisés par le chien pour demander de l’aide.

5. Des raisins secs

RosetteJordaan/Getty Images

Une chose qu’il ne faut jamais donner à manger à son chien? Des raisins secs. Naturellement, ça ne veut pas dire que votre chiot très curieux ne se servira pas lui-même. Et s’il réussit à mettre la patte sur une de ces petites boîtes de raisins secs que vous mettez dans la boîte à lunch de votre enfant ou s’il avale un biscuit à l’avoine et aux raisins secs, il y a de fortes chances que vous deviez l’emmener chez le vétérinaire, car les raisins secs sont toxiques.

«Certains chiens peuvent présenter des symptômes après l’ingestion de raisins secs (ou de raisins) alors que d’autres n’en auront pas», explique le Dr McMillan. Si les experts ne savent toujours pas pourquoi certains s’en sortent avec de légers symptômes alors que d’autres vont développer une maladie grave, les recherches suggèrent un possible lien entre l’acide tartrique et son sel, le bitartrate de potassium, qui se retrouve en plus grande quantité dans les raisins.

«Le contenu de l’acide tartrique varie en fonction de la maturité de certains fruits et pourrait expliquer les incohérences quant au développement de symptômes suivant l’ingestion de raisins et de raisins secs», précise le Dr McMillan.

Quoi faire si votre chien mange des raisins secs: Emmenez immédiatement votre chien chez le vétérinaire pour qu’il le fasse vomir. Il lui prodiguera ensuite des soins de soutien, puis mesurera et surveillera probablement ses valeurs rénales pendant plusieurs jours. «La bonne nouvelle est que la grande majorité des chiens qui ingèrent des raisins ou des raisins secs ne développeront aucun signe clinique», conclut le

Dr McMillan.

4. Des raisins

Irantzu_Arbaizagoitia/Getty Images

Les chiens sont plus susceptibles de manger des raisins que des raisins secs, car les gens en échappent par terre ou les jeunes enfants en arrachent de la grappe pour les partager avec leur ami chien sans savoir que certains fruits et légumes sont toxiques pour lui. Actuellement, les vétérinaires ne peuvent pas dire quelle est la dose toxique: différents rapports font état d’un éventail de doses toxiques potentielles allant d’un seul raisin à une douzaine.

«En raison de ce large éventail de doses, on a établi que le processus causant cette toxicité était une ‘réaction idiosyncrasique’, c’est-à-dire une réaction inconnue qui semble davantage liée au chien lui-même qu’à la dose en tant que telle», explique le Dr Grant Little. En d’autres termes, vous ne devriez pas tester la façon dont votre chien réagit en lui donnant «seulement quelques raisins» à manger.

Quoi faire si votre chien mange des raisins: Appelez votre vétérinaire ou le service antipoison le plus rapidement possible. «La plupart des chiens ne semblent pas intoxiqués par l’ingestion de raisins, mais la toxicité peut causer une insuffisance rénale aiguë sévère et potentiellement mortelle», précise le Dr Little. Selon la gravité, le traitement pourrait aller d’une thérapie de détoxication avec vomissements provoqués jusqu’à l’hospitalisation accompagnée d’une thérapie liquidienne agressive.

3. Des médicaments

GK Hart/Vikki Hart/Getty Images

Oups! Quelques pilules sont tombées par terre en essayant d’ouvrir le couvercle de la bouteille. Et comme votre chien vous suit partout, il n’en fait qu’une bouchée. Ce scénario se produit plus souvent que vous ne pourriez le penser.

«Tout médicament communément utilisé chez l’humain pour traiter des maladies courantes, particulièrement des problèmes chroniques, est un médicament couramment ingéré par les chiens», note le Dr Little. Habituellement, ces médicaments sont ceux que les gens utilisent quotidiennement comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment Bayer, Motrin et Aleve, les médicaments contre l’hypertension, ceux pour soigner la thyroïdie, et les vitamines, particulièrement la vitamine D.

«Ces médicaments présentent des fenêtres de toxicité plus notables chez les chiens parce que la dose est beaucoup plus forte pour eux ou parce que leur capacité à éliminer ces médicaments de leur organisme n’est pas aussi efficace que chez l’humain», explique le Dr Little. Par exemple, un médicament destiné à traiter l’hypothyroïdie chez l’humain libérerait une quantité excessive d’hormone thyroïdienne chez un chien.

La marijuana est devenue, depuis sa légalisation, une solution de rechange populaire aux médicaments traditionnels pour traiter des maladies. C’est pourquoi de plus en plus de propriétaires s’inquiètent que leurs amis à fourrure n’ingèrent accidentellement de la marijuana, des bonbons gélifiés et autres produits comestibles au CBD. Selon le rapport de JustAnswer, les questions sur le sujet ont triplé depuis 2019.

Quoi faire si votre chien mange des médicaments: Que votre chien ait pigé dans votre réserve de produits comestibles au cannabis, dans la bouteille d’aspirine pour bébés ou dans celle de votre médicament sur ordonnance contre l’hypertension, n’importe quelle petite dose pourrait mettre sa vie en danger. Appelez immédiatement votre vétérinaire ou le service antipoison et fournissez tous les renseignements dont vous disposez à propos du médicament, notamment son nom, son dosage, sa force, la quantité ingérée par votre chien et à quand remonte l’ingestion. «Cela va aider à déterminer la prochaine mesure à prendre. Dans certains cas, la dose ne sera pas du tout un enjeu selon la quantité ingérée», de dire le Dr Little.

2. Du raticide ou d’autres produits toxiques à usage domestique

Business/Getty Images

Puisque les chiens sont souvent attirés par des choses que nous jugeons dégoûtantes, il est plausible qu’ils puissent l’être aussi par l’odeur de certains poisons. À tout le moins peuvent-ils se montrer curieux à l’égard du contenant et l’ingérer. Mais étant donné que l’étiquette contient le mot «poison», rien d’étonnant que ce soit mauvais pour eux.

La toxicité des pesticides utilisés pour chasser et tuer les insectes ainsi que pour contrôler les plantes ou les animaux comme les rats et les souris peut varier de légère à mortelle selon la substance et de la quantité ingérée par votre chien.

«C’est une classification générale qui peut inclure des poisons causant entre autres des troubles hémorragiques, une destruction neurologique du cerveau ou une toxicité de la vitamine D entraînant une maladie rénale, détaille le Dr Little. Les chiens peuvent nous arriver en convulsions, en insuffisance rénale complète ou encore on en voit qui saignent dans la poitrine ou l’abdomen et qui s’effondrent carrément.»

Quoi faire si votre chien mange du raticide ou d’autres produits toxiques à usage domestique: Si possible, détachez l’étiquette du contenant de poison afin que votre vétérinaire ou le service antipoison puisse l’analyser. Pour déterminer le niveau de toxicité, c’est aussi très utile de savoir quelle quantité de produit votre chien a ingérée. Un diagnostic précoce et des soins médicaux immédiats sont essentiels et peuvent sauver la vie de votre chien. Le vétérinaire arrivera à traiter l’empoisonnement par un processus de détoxication, mais si votre chien en a ingéré beaucoup et que le poison est particulièrement toxique, votre petit malade sera peut-être hospitalisé ainsi que traité par voie intraveineuse et d’autres médicaments.

Découvrez les meilleures races de chiens pour la famille.

1. Du chocolat

Sonja Rachbauer/Getty Images

Vous auriez beaucoup de mal à trouver un ménage nord-américain n’ayant pas un seul petit morceau de chocolat caché quelque part. Mais compte tenu de la propension des chiens aux petites douceurs – et à manger des choses qu’ils ne devraient pas –, il y a de bonnes chances que votre ami à quatre pattes veuille vous voler votre réserve. Vous aurez compris que même si le chocolat est l’un des plus grands plaisirs de la vie, il est également dangereux pour les chiens.

Le chocolat contient des composés appelés methylxanthines, spécifiquement la théobromine et la caféine, qui ne conviennent pas à la gent canine. Votre chien ne peut pas les métaboliser aussi efficacement que nous. «La théobromine provoque une stimulation globale du système nerveux central, ce qui entraîne, à dose suffisamment élevée, des contractions fortes et rapides du cœur, des sécrétions gastriques plus abondantes [vomissements et diarrhées], une plus grande soif et des mictions plus fréquentes, des crises convulsives et, ultimement, la mort», explique le Dr Little.

La toxicité du chocolat n’est pas exclusive aux chiens: il peut être toxique pour toutes sortes de créatures. Néanmoins, comme le chocolat demeure l’un des aliments les plus courants à s’avérer toxiques pour les chiens, il est important de ranger le vôtre hors de portée de votre animal et de ramasser immédiatement les morceaux que vous auriez pu laisser tomber.

Quoi faire si votre chien mange du chocolat: Appelez immédiatement votre vétérinaire ou le service antipoison, car votre chien aura probablement besoin de commencer un processus de détoxication le plus rapidement possible. Les traitements varieront selon sa taille et la quantité de chocolat avalée. Le vétérinaire voudra peut-être traiter votre chien en clinique, mais si l’intoxication n’est pas trop grave, il pourra vous proposer des options pour le traiter vous-même à la maison.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!