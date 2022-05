Pourquoi les chats ronronnent: raisons et explications

WESTEND61/GETTY IMAGES

Pourquoi les chats ronronnent-ils? Beaucoup de gens croient qu’ils le font pour exprimer leur satisfaction et leur bonheur. Il est entendu qu’on est habituellement content quand un chat se frotte contre nous en ronronnant. Vous ignorez peut-être pourquoi il sort ses griffes (on dit aussi qu’il «pétrit») ou miaule, mais un petit chaton qui ronronne sans fin ne peut le faire que par amour, n’est-ce pas? Cependant, ne vous donnez pas trop de crédit. Comme pour beaucoup de comportements des félidés, le ronronnement peut signifier autre chose.

Comment les chats arrivent-ils à ronronner?

En plus de se questionner sur la raison du ronronnement, les propriétaires de chats se demandent souvent comment cela se produit. Comment émettent-ils ce son distinctif? Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le ronronnement ne provient pas d’une partie particulière de son corps ni d’un organe vocal spécifique. Le son provient plutôt de mouvements rapides dans sa boîte vocale. «Le ronronnement débute par un signal du système nerveux central qui circule jusqu’aux muscles de la boîte vocale», explique Daniel Rotman, fondateur et PDG de PrettyLitter. «Ces muscles se resserrent et se relâchent très rapidement, alors que le chat inspire et expire, produisant ainsi des vibrations que l’on peut sentir et entendre.»

Pourquoi ronronnent-ils au départ?

Il semble qu’ils soient nés ainsi. Les chats commencent à ronronner et à entendre ce son dès leur plus jeune âge. Ces chatons mignons sont sourds et aveugles en naissant, et leur mère ronronne pour que les vibrations les guident jusqu’à elle pour les nourrir et les réchauffer. Les vétérinaires croient qu’ils ronronnent en retour pour indiquer qu’ils vont bien et sont proches de leur mère.

«En vieillissant, les ronronnements servent à tout communiquer, de la joie à la douleur», précise Daniel Rotman. Il n’est pas étonnant que tant d’espèces de félins ronronnent: en plus du chat domestique, il y a aussi le guépard, le lynx roux, le puma et le lynx du Canada (aussi appelé loup-cervier). Selon des études, les grands félins (lions, tigres, jaguars, et léopards des neiges) ne ronronnent pas de la même façon que les plus petits. Mais tous les félins apprécient les boîtes en carton.

Que signifie le ronronnement?

Qu’est-ce qui déclenche le ronronnement? Vous l’entendez probablement ronronner quand il est reposé et câlin, mais aussi quand il a faim, qu’il est stressé ou qu’il souffre. «Tout comportement dépend des antécédents, du contexte et des attentes», selon Tony Buffington, expert des chats et vétérinaire de l’Université d’État de l’Ohio. «Il serait naïf de croire qu’une seule chose le fait ronronner; c’est comme si l’on disait qu’il n’y a qu’une raison pour le rire humain.»

Tout comme certains rires humains sont l’équivalent des cabrioles du chat et d’autres sont purement nerveux, les ronronnements peuvent aussi s’interpréter. Attention aux signes subtils de dépression chez le chat.

Ce pourrait être du bonheur… ou de la faim

Les ronronnements relâchent les endorphines du bien-être, ce qui fait croire à des experts que les chats utilisent les vibrations pour se calmer. Il est peu probable que vous puissiez entraîner votre chat à ronronner sur demande, mais vous pourriez constater qu’il le fait en signe d’appréciation de vos caresses, pour se calmer, ou carrément pour apaiser sa douleur.

Les chattes sont reconnues pour ronronner quand elles mettent bas. Et des études ont démontré que des vibrations globales du corps de 35 à 50Hz stimulaient la cicatrisation osseuse. Les fréquences de ronronnement félin varient de 25 à 150Hz, et il se peut que les vibrations contribuent à solidifier les squelettes des chatons. (Même si ça semble fou, les astronautes de la NASA ont fait des thérapies d’exposition à la vibration dans l’espace, où l’apesanteur interdit tout exercice de mise en charge pour protéger les os.)

Les ronronnements de fréquence plus élevée que 150 Hz auraient un tout autre sens. Une étude publiée dans Current Biology révèle que lorsque le chat veut être nourri, la fréquence du ronronnement grimpe jusqu’à 220 à 520Hz, très proche du cri du nourrisson humain de 300 à 600Hz. La fréquence plus élevée rendrait le son plus saisissant pour les maîtres, comme pour les parents du bébé. Ce lien avec l’heure du repas pourrait expliquer son ronronnement lorsqu’il vous aperçoit! Ainsi, les bruits et sons du chat ne s’équivalent pas tous.

Comment savoir pourquoi votre chat ronronne?

Bien que le ronronnement n’annonce pas toujours la satisfaction, vous n’avez pas à paniquer chaque fois que vous l’entendez. On l’associe essentiellement au bonheur, car c’est sa cause principale. «Les chats peuvent ronronner lorsqu’ils sont blessés ou souffrants, mais la plupart du temps, c’est une marque de bonheur chez nos amis à fourrure», souligne Daniel Rotman. Au fait, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les chats ont peur des concombres?

Le mieux pour comprendre le sens du message de votre chat est d’avoir une vue d’ensemble. Si c’est l’heure du repas, ou si la fréquence du ronronnement semble plus intense, votre ami poilu pourrait penser à la nourriture. Si chaton ronronne et mord, il est probablement irrité ou fâché. Et soyez attentif aux vocalises constantes et insistantes; au-delà de 24 à 36 heures, votre super félin pourrait être malade. Mais un chat qui ronronne en se blottissant sur vos genoux démontre probablement son bonheur d’être avec vous. Attention de ne jamais commettre ces erreurs que doivent toujours éviter les propriétaires de chats.

