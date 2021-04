Pourquoi les oiseaux chantent au printemps?

6 / 7

Distinguer les chants, des appels

Il y a une grande différence entre les chants d’oiseaux et leurs cris. Le chant est généralement un son plus mélodieux, tandis que l’appel est souvent plus net et plus direct.

Les appels sont utilisés soit comme une alarme sonore pour communiquer le danger, soit comme un bavardage silencieux pour localiser les partenaires et autres oiseaux de leur espèce. Par exemple, le cri d’un cardinal nordique est très différent de son chant mélodieux.