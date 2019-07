50 significations cachées des rêves les plus courants

10 / 51

SEEME/SHUTTERSTOCK

Vous rêvez que vous tombez (ou vous tombez vraiment de votre lit pendant votre rêve)

Cela peut se produire lors d’un rêve lucide (lorsque vous prenez un certain contrôle sur le rêve et que vous êtes conscient que vous rêvez), dit Linda Lauren. «Le rêve lucide nous donne l’impression d’être détachés de tout, ce qui provoque cette sensation de chute, dit-elle. Fondamentalement, on fait ce rêve quand tout va trop vite, quand on ne se sent pas en sécurité.»